Prefeitura publica Nota Oficial esclarecendo questões sobre o novo modelo de transporte coletivo de passageiros de Além Paraíba

A licitação para a escolha da Empresa que fará o transporte coletivo de passageiros em Além Paraíba, aconteceu ontem (9) e a Viação 13 de Junho foi a única a comparecer no certame tendo portanto sido a vencedora. A passagem custará R$3,50 e nos finais de semana o ônibus será gratuito. Ante a uma série de informações inconsistentes que circularam na cidade, o Prefeito Miguel Belmiro de Souza Júnior publicou a seguinte Nota Oficial esclarecendo os pontos sobre o transporte de passageiros. Leia a nota na íntegra:

Nota Oficial da Prefeitura de Além Paraíba



Nos últimos dias, algumas informações incorretas a respeito do novo processo licitatório para o transporte coletivo de passageiros por ônibus têm sido divulgadas em programas de rádio e internet. Diante disso, a Prefeitura de Além Paraíba esclarece os fatos para garantir a transparência e a veracidade das informações.

Em primeiro lugar, é de conhecimento público que o transporte coletivo em Além Paraíba, por muitos anos, foi motivo de insatisfação e queixas por parte da população. Considerando esse histórico e o término do contrato com a atual concessionária, a Prefeitura contratou um profissional especializado para desenvolver um novo estudo que visa modernizar e melhorar a qualidade do serviço prestado em nosso município.

Este estudo contempla, detalhadamente, as necessidades de um transporte público eficiente e de qualidade, além de estabelecer diretrizes para que a administração municipal possa monitorar e avaliar de forma criteriosa todos os aspectos que envolvem o serviço, como rotas, volume de passageiros, entre outros fatores determinantes, assegurando que a população não seja prejudicada.

Dentre os principais pontos do novo projeto estão:

A Utilização da Rodoviária Municipal: O plano prevê a utilização mais eficiente da rodoviária, hoje subutilizada, garantindo melhor infraestrutura para os passageiros.

Frota Renovada: A empresa vencedora da licitação deverá disponibilizar ônibus mais modernos e seguros para a população.

Controle e Planejamento de Rotas: As rotas e horários serão definidos pela Prefeitura, de acordo com as necessidades da população, e não pela empresa contratada.

Transporte Gratuito aos Finais de Semana: A Prefeitura subsidiará o transporte aos sábados e domingos, oferecendo gratuidade à população nesses dias.

Monitoramento por GPS: Todos os veículos terão monitoramento via GPS, permitindo à Prefeitura o controle em tempo real das rotas e horários.