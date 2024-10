Vereadora eleita Bethânia Reis corre risco de perder a vaga na Câmara

Segundo informações públicas, a candidata a vereadora eleita, mas impugnada, Bethânia Reis de Souza, terá seu primeiro recurso julgado ainda no TRE – Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, na próxima semana. O despacho do juiz eleitoral do TRE determinou que o caso seja apreciado pelo Plenário (com todos os juízes da Corte) na próxima sessão presencial do Tribunal, o que deve ocorrer na próxima semana. A candidata impugnada apresentou recurso contra a decisão de impugnação, que foi tomada por um dos juízes eleitorais, para que a apelação seja apreciada por todos, ou seja, pelo Pleno.

O juiz eleitoral do TRE também determinou que o julgamento aconteça presencialmente para que o advogado da candidata impugnada possa fazer sustentação oral (defesa presencial) perante os julgadores. Se a candidata perder este recurso, poderá recorrer ao TSE – Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. No entanto, como nesses casos não há o chamado efeito suspensivo, se perder em Belo Horizonte, ela não poderá ser diplomada, não poderá tomar posse e, de imediato, mesmo enquanto o recurso tramita em Brasília, uma nova conta será feita, alterando a composição da Câmara Municipal de Além Paraíba. Assim, outro candidato não eleito poderá entrar, e, de acordo com o novo cálculo, até mesmo algum dos eleitos poderá perder a vaga.

ENTENDA O CASO

Bethania Reis de Souza Gracioli foi candidata, mas sua candidatura ficou sob suspensão durante alguns meses devido ao fato de ser irmã biológica do prefeito em exercício de Além Paraíba, Miguel Belmiro de Souza Júnior. Em primeira instância, o pedido de indeferimento do Ministério Público foi recusado pelo juiz Dr. Diego Teixeira Martinez, mas o Ministério Público (MPMG) recorreu, e o julgamento foi feito pelo TRE, que indeferiu sua candidatura. Bethania recorreu e agora haverá um novo julgamento.