Barqueata de Nossa Senhora Aparecida em Além Paraíba acontece neste sábado

Amanhã, 12 de outubro, a cidade de Além Paraíba se prepara para um evento especial: a Barqueata em homenagem à Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Com concentração marcada para as 9h na rampa de Jamapará, a festividade promete unir a comunidade em um ato de devoção e solidariedade.

A barqueata terá início às 10h, com os participantes navegando pelo Rio Paraíba do Sul e passando sob a ponte do Porto, que estará fechada ao público para garantir a segurança do evento. O trajeto seguirá até a rampa em frente ao Mini Cash, onde os devotos poderão celebrar e refletir sobre a importância da padroeira.

Importante: Uso de Colete Salva Vidas

A organização, liderada pelos "Barqueiros do Rio Paraíba do Sul", ressalta a importância do uso obrigatório de coletes salva-vidas durante toda a atividade. Essa medida visa garantir a segurança de todos os participantes, reforçando o compromisso com a integridade dos que estarão a bordo.

Ação Solidária: Alimento e Higiene Pessoal

Além da celebração religiosa, a Barqueata também terá um caráter solidário. A organização pede que cada participante leve 1 quilo de alimento não perecível ou material de higiene pessoal, que será destinado ao Asilo da cidade. Essa ação reflete o espírito comunitário e a preocupação com os mais necessitados, reforçando a mensagem de união e amor ao próximo que Nossa Senhora Aparecida representa.

Apoio e Colaboração

O evento conta com o apoio da Paróquia de São José, da Igreja de Sant'Ana e da Paróquia da Nossa Senhora da Consolação, além da colaboração da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que garantirão a segurança durante a realização da barqueata.

A presença da comunidade é fundamental para o sucesso da festa, que promete ser uma bela homenagem à padroeira e um momento de confraternização entre amigos e familiares. Venha celebrar, contribuir e fazer parte desta tradição que une fé e solidariedade em Além Paraíba.