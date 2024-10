Acidente fatal em Três Rios

Na manhã desta segunda-feira, 14 de outubro, um grave acidente em Três Rios, Rio de Janeiro, resultou na morte de uma pessoa. O incidente ocorreu no Morro do Anjo, localizado na Avenida Vereador Mário de Castro Reis, no bairro Nova Niterói.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para a ocorrência e confirmou o óbito no local. A identidade da vítima ainda não foi divulgada, e o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos procedimentos necessários.

Até o momento, a dinâmica do acidente permanece desconhecida, e as autoridades seguem investigando as circunstâncias que levaram à queda do veículo do mirante. Mais informações devem ser divulgadas à medida que a investigação avança.