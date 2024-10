Além Paraíba registra aumento nos casos de Covid-19

O município de Além Paraíba, localizado na Zona da Mata mineira, confirmou recentemente mais seis novos casos de Covid-19. Até o dia 24 de setembro, o número de casos confirmados neste ano era de 133. Contudo, com a atualização realizada até o dia 8 de outubro, o total subiu para 139 casos.

Ao longo de 2024, o município notificou 1.061 casos suspeitos de infecção pelo coronavírus, dos quais 922 foram descartados. Apesar do aumento de casos, não há atualmente nenhum paciente em isolamento por conta da doença na cidade.

As autoridades de saúde locais seguem monitorando a situação, mas o quadro atual indica que, apesar do acréscimo nos números, o controle dos casos de Covid-19 permanece estável no município.