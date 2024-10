Segunda fase do Programa Delas do Sebrae MG aconteceu na última semana

De 07 a 09 de outubro, as integrantes do Programa Delas do SEBRAE MG, participaram de mais uma rodada de capacitações, além de consultorias financeiras especializadas, na ACEAP – Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba.

No dia 07, a oficina realizada foi ‘Faça seus indicadores financeiros’, com o consultor Carlos Frederico Corrêa Ferreira. Já nos dias 08 e 09 de outubro, a consultora Lorena Ribeiro voltou à Além Paraíba para a oficina ‘Funil de Vendas’.

As consultorias especializadas em finanças foram executadas por Eneldison Fernandes e devem continuar no mês de novembro, sob agendamento.