Café com Ideias da ACEAP recebe palestra sobre Mentalidade de Sucesso

Na manhã de 16 de outubro, a ACEAP – Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba - realizou mais um Café com Ideias, evento iniciado esse ano, que promove conhecimento e networking entre associados. O tema desse encontro foi “A mentalidade de Sucesso e como ela impulsiona vendas e atinge metas”. A palestra foi ministrada pelo diretor de estratégia comercial e marketing, Paulo Souza.

Depois das boas vindas da gerente executiva da ACE, Alina Gomes, e das falas de Daniel Moreira, da Unibem, gestora dos planos Unimed, do gerente do Sicoob, Roberto Machado e do novo gerente de pessoas jurídicas da Caixa Econômica Federal, Luiz Fernando, os presentes puderam ouvir a palestra e trocar perspectivas sobre o assunto.

Em sua palestra Paulo enfatizou a importância de traçar uma meta para os negócios e buscar treinamento para atingi-las, através de uma escuta e visão ativa do futuro.