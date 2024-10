Além Hair realizará evento Além das Raízes

O Além Hair, núcleo de beleza do programa Empreender, desenvolvido pela ACEAP – Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba – está preparando uma grande comemoração para exaltar a importante data do Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro.

O evento será no salão de festas da ACEAP, no dia 30 de novembro, com início às 19:00h. Além das tradicionais homenagens a importantes nomes da comunidade negra de Além Paraíba, o Além das Raízes elegerá a ‘Garota Além das Raízes’. Para fazer sua inscrição basta ter a partir dos 13 anos, acessar o link https://bit.ly/garotaalemdasraizes, que está disponível nos stories do instagram, tanto da ACEAP, quanto do Além Hair e dos organizadores, integrantes do grupo. O pagamento da taxa de inscrição é de R$50,00 e a premiação é: 1º Lugar – R$600,00; 2º Lugar – R$200,00, 3º Lugar e Miss Simpatia – R$ 100,00 cada uma.