Halloween CCAA: Uma Noite Assustadora e cheia de diversão

O tradicional evento do Halloween CCAA está de volta, prometendo repetir o grande sucesso dos anos anteriores. Com uma noite repleta de fantasias, gostosuras e muita diversão, a celebração do ‘Dia das Bruxas’ será uma oportunidade imperdível para a garotada.

Marcado para o dia 1º de novembro, das 19h às 22h, o Halloween do CCAA ocorrerá no Rex Clube, em Além Paraíba. O evento é aberto ao público e contará com a animação do DJ Heider Costa, que promete fazer todos dançarem e se divertirem ao som de músicas contagiantes.

Os ingressos, que podem ser adquiridos na secretaria do curso, custam apenas R$ 25,00, e dão acesso a uma noite cheia de gostosuras e travessuras.

“Convidamos todos a trazer seus filhos para aproveitar essa noite especial. É uma ótima oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a cultura americana, celebrando o Halloween de uma maneira divertida e interativa”, dizem os organizadores.

Os alunos dos cursos de inglês e espanhol do CCAA de Além Paraíba, Sapucaia, Volta Grande e Carmo estão animados com a participação e esperam que a comunidade compareça em peso. Fantasias criativas são bem-vindas, e a decoração temática promete encantar a todos.

Prepare-se para uma noite de muitas brincadeiras e surpresas! Não perca a chance de fazer parte dessa celebração mágica. Venha se divertir e celebrar o Halloween com o CCAA!