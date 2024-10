Prefeitura de Além Paraíba realiza mutirão de consultas oftalmológicas

A Prefeitura de Além Paraíba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoverá um mutirão de consultas oftalmológicas no próximo final de semana, atendendo a uma demanda significativa da população. Serão realizadas 500 consultas, divididas em duas datas: 250 no dia 2 de novembro (sábado) e 250 no dia 3 de novembro (domingo). As atendimentos ocorrerão no Centro de Especialidades Médicas (CMEC).

Vários profissionais da saúde estarão envolvidos na ação, que visa praticamente eliminar a fila de espera por consultas oftalmológicas no município. Durante as consultas, os pacientes serão avaliados para diagnóstico de possíveis doenças oculares, incluindo a verificação de casos que necessitam apenas de correção visual com óculos e aqueles que precisam de cirurgia de catarata.

O Secretário Municipal de Saúde, Cláudio Klein, destacou a importância do mutirão. “Nosso objetivo é oferecer um atendimento de qualidade e atender o maior número possível de pacientes. Após essas 500 consultas, planejamos realizar um novo mutirão de catarata ainda este ano, priorizando aqueles cujo tratamento indicado seja a cirurgia”, afirmou.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em melhorar a saúde ocular da população e garantir acesso a cuidados médicos essenciais.