Espetáculo “DIVERTINDO A MENTE” encanta Além Paraíba com duas apresentações

No último final de semana, dias 25 e 26 de outubro, o espetáculo “DIVERTINDO A MENTE” conquistou o público de Além Paraíba com duas apresentações lotadas no Cine Teatro Brasil. As sessões, realizadas na sexta e no sábado, foram um sucesso absoluto, atraindo uma grande quantidade de espectadores e criando uma atmosfera repleta de alegria e emoção.

O promoter Miltinho Gonçalves celebrou a resposta calorosa da plateia, ressaltando o impacto positivo do evento. Sob a direção e produção de Grazi Luz, da Fazart Produções, o espetáculo destacou-se por sua montagem cuidadosa, um elenco talentoso e uma ficha técnica de alto nível, prometendo marcar a memória dos presentes.

As crianças, em particular, ficaram encantadas e emocionadas com as cenas cativantes e a atmosfera envolvente proporcionada por “DIVERTINDO A MENTE”. A produção reafirma a importância do teatro como uma poderosa ferramenta de entretenimento e cultura, encantando diversas gerações e proporcionando uma experiência inesquecível a todos os espectadores.