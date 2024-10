‘Vassourão 2025’ movimenta com grande campeonato de futebol de várzea

Neste sábado (26), teve início o Vassourão 2025, o maior campeonato de futebol de várzea da região, realizado no campo Jorge Eduardo, localizado no Espaço Comunitário Dr. Miguel Belmiro de Souza. Com a participação de 18 times, o torneio deste ano conta com categorias master (veteranos) e aberto.

As partidas acontecerão todos os finais de semana, com jogos programados para as tardes de sábado e as manhãs de domingo. A expectativa é de que o Vassourão 2025 chegue ao seu clímax no início de dezembro, quando estão previstas as grandes finais tanto do torneio aberto quanto do master.

O campo Jorge Eduardo recebeu melhorias significativas, incluindo um novo gramado, que promete oferecer melhores condições de jogo. Além disso, o Espaço Comunitário Dr. Miguel Belmiro de Souza Júnior foi beneficiado com a instalação de iluminação de LED, abastecida por energia solar, garantindo mais segurança e conforto para os atletas e torcedores.

Com um cenário revitalizado e uma competição vibrante, o Vassourão 2025 promete ser um grande evento esportivo, reunindo a comunidade e celebrando o futebol local.

Veja abaixo como terminaram as partidas, quem são os artilheiros e a tabela dos jogos do próximo final de semana.