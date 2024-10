Candidato à presidência da OAB/MG, Gustavo Chalfun visitou Além Paraíba

2024 tem sido um ano movimentado no cenário político, com eleições municipais e, também, com o clima eleitoral na Ordem dos Advogados do Brasil. No sábado, 26 de outubro, advogados de Além Paraíba receberam o candidato à presidência da OAB/MG, Dr. Gustavo Chalfun, em um encontro no espaço social da Associação Comercial de Além Paraíba.

A presidente da 110ª Subseção da OAB Além Paraíba, Dra. Maria Celeste (centro da foto), apoia a chapa de Gustavo Chalfun e da professora Dra. Núbia de Paula.

Acompanhado de sua comitiva e de sua candidata a vice-presidente, professora Nubia de Paula, Chalfun apresentou as diretrizes da Chapa “OAB no Caminho Certo” e defendeu a continuidade da atual gestão. “Vamos seguir com uma administração que valorizou a advocacia, defendeu as prerrogativas profissionais e desenvolveu soluções que contribuem com o desenvolvimento profissional. A presença de Sérgio Leonardo na OAB Federal manterá Minas Gerais com protagonismo no cenário nacional”, afirmou Chalfun.

Os advogados Dra. Pâmela Saltori, Dra. Carla Vaz, Dra. Maria Celeste e Dr. Felipe Oliveira.

As eleições para a OAB/MG, que definirão os representantes da advocacia mineira para o triênio 2025-2027, ocorrerão online no dia 17 de novembro, domingo, das 9h às 17h. Entre as funções que serão eleitas estão as diretorias da Seccional e das 251 Subseções, além dos Conselheiros Seccionais, Conselheiros Federais, da Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados e dos Conselheiros Subseccionais.

O advogado e procurador jurídico da Prefeita Municipal de Além Paraíba, Dr. Fernando Ferreira, também compareceu à reunião de visita do candidato à presidência da OAB/MG, Gustavo Chalfun.

Dr. Sérgio Leonardo, atual presidente da OAB/MG, integra a chapa de Chalfun, concorrendo ao cargo de Conselheiro Federal. Além de Chalfun, outras duas chapas estão na disputa: uma liderada pelo advogado Raimundo Cândido Neto, com Luciana Nepomuceno como vice-presidente, e outra pelo advogado Adriano Cardoso, tendo Luiz Gustavo Combat como candidato a vice.