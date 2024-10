Escola Estadual São José oferece formação profissional ao Ensino Médio para alunos da Escola Lafayete Cortes

As inscrições para as matrículas de 2025 já estão abertas, e a Escola Estadual São José está intensificando a divulgação de seus cursos profissionalizantes que integram a formação ao Ensino Médio. Essa abordagem oferece uma formação que combina o ciclo de estudos do Ensino Médio com capacitação especializada, preparando os alunos para o mercado de trabalho.

Atualmente, a E.E. São José disponibiliza cursos nas áreas de Eletrônica, Desenvolvimento de Sistemas e Logística, todos alinhados ao Ensino Médio. No dia 30 de outubro de 2024, a escola realizou uma apresentação para os alunos do 9º ano da Escola Municipal Lafayete Cortes, destacando essa oportunidade valiosa.

As inscrições estão abertas para todos os estudantes que desejam ingressar no 1º ano do Ensino Médio em 2025. As vagas são limitadas, portanto, é fundamental se cadastrar o quanto antes!