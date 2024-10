Estação Simplício: restaurante de Além Paraíba funciona em Estação Ferroviária de 1871

O restaurante Estação Simplício une história e gastronomia onde o município mineiro de Além Paraíba começou. O lugar, que foi inaugurado em 2020, funciona em uma Estação Ferroviária de mesmo nome e que já é centenária – a inauguração foi em 1871, com objetivo de ajudar a escoar o café produzido na região. O espaço recebeu a recuperação completa como contrapartida da usina de Furnas, e desde então esteve aberto para concessão de projetos que incentivassem o turismo no local. O restaurante surgiu então na proposta de promover uma viagem no tempo em um cenário que é a cara de Minas. O município fica a aproximadamente a 120 km de Juiz de Fora, e atualmente recebe pessoas da região e de todo o Brasil para conhecerem um pouco do espaço.

A ideia de abrir o restaurante foi de Brasilino Bittencourt, que já comandava a fábrica de cerveja Porto Novo. Em sua experiência, ele entende que pratos diferenciados podem realmente atrair visitantes. Por isso, quando enviou um projeto para o Museu de Ciências Naturais de Além Paraíba e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que tem a concessão da estação, já pensou em formar o restaurante junto com espaço cultural, que pudesse valorizar toda essa carga histórica que o espaço já carrega. “É um lugar que tem muito a ver com a história de Além Paraíba, e isso foi o que me atraiu mais”, conta.

A Estação Simplício também é localizada em ponto estratégico para receber visitantes, já que fica bem próximo da BR-393, perto do km 117 . Ao redor do local, Brasilino explica que também há paisagens naturais e até cachoeiras, sendo de fácil visitação para quem quer conhecer mais da cidade. Para ele, a experiência por lá deve ser definida como de contemplação. “É um lugar para famílias, mas que ao mesmo tempo tem esse contato com a história. É uma energia muito boa”, afirma o cervejeiro e proprietário. O local funciona das 11h às 18h, de quinta-feira a domingo.

Confira detalhes da Estação Simplício

Estação Simplício: uma homenagem

A estação era chamada de Conceição, quando começou, e funcionava no ramal de Porto Novo. O nome de Simplício veio posteriormente, como homenagem ao fazendeiro Simplício José Ferreira da Fonseca. A importância do local era justamente para o ciclo do café, já que chegou a ter um armazém de 60m de comprimento. Após a restauração, em 2015, cada parte da estação foi batizada devido a essa história, como Conceição e Simplício.

Cardápio de porções e carnes

O cardápio do Estação Simplício foi feito para harmonizar bem com as cervejas, e prioriza as carnes como protagonistas dos pratos. As opções variam entre R$90 e R$110 nas refeições principais que podem ser divididas para duas pessoas, tendo ainda alguns pratos individuais e opções executivas durante a semana. Entre esses petiscos, é possível compartilhar queijo coalho, frango frito, bolinho de bacalhau, porco parrillero e muito mais. Para Brasilino, o prato chefe é a costela.

Expectativa do trem turístico

A vontade de explorar o potencial turístico de Além Paraíba, para ele, funciona em várias frentes: tanto do ponto de vista rural quanto cultural. Conhecer o restaurante, para muitas pessoas, pode ser o primeiro passo para explorar mais a cidade. Mas, como acredita Brasilino, uma verdadeira virada de paradigma para a região vai acontecer quando o trem turístico Rio-Minas, que teve a primeira etapa das obras finalizadas no ano passado, começar a funcionar. Além disso, a locomotiva 51, que pertence ao museu, tem um projeto de fazer esse trajeto de Simplício e Além Paraíba, tornando o local ainda mais movimentado.