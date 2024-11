Cursos da Anhanguera promovem encontro no Outubro Rosa

Na noite de 30 de outubro, os cursos de enfermagem, estética e assistência social da Anhanguera promoveram o Outubro Rosa, na ACEAP – Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba.

O evento foi focado na prevenção e cuidados e em um bate papo com as CATS Rosa Choque, grupo de mulheres que passaram pelo câncer. As integrantes trocaram experiências e contaram sobre o surgimento e a união delas em prol da causa.

Além do sorteio de brindes das empresas associadas à ACE, aconteceu também uma sessão de massagem. Mais de 70 presentes fizeram deste mais um inesquecível evento na luta de apoio e prevenção ao câncer.