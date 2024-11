Delas Sebrae MG tem mais um módulo de capacitação com Modelando Ideias e Entregando Valor

Nos dias 28 e 29 de outubro, as integrantes do Programa Delas do SEBRAE/MG, sediado pela ACEAP – Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba, participaram de mais um módulo de capacitação.

Dessa vez o tema, ministrado pela consultora Fernanda Dias, foi “Modelando Ideias e entregando valor”. O objetivo foi aprender e praticar a ferramenta do Business Model Canvas, também conhecido como Quadro de modelo de Negócios, aumentando as chances de sucesso na implementação das ideias das empreendedoras.