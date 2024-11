Defensoria Pública realizou mutirão ‘Direito a Ter Pai – 2024’

Em Além Paraíba os testes de DNA foram realizados sob a coordenação da defensora pública da Vara da Família Dra Ana Beatriz Laborinha Y Perez.

Em Pirapetinga o Mutirão Direito a Ter Pai foi realizado na sede do Fórum Hélio Chaves, sendo coordenada pela defensora pública Dra Marta Xavier de Lima Gouveia.

A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG) realizou, no dia 11 de outubro, a 12° edição Mutirão “Direito a Ter Pai” de 2024.

Segundo relatou a defensora pública geral, Dra Raquel da Costa Dias, além da capital Belo Horizonte, outras 40 unidades espalhadas por todo o Estado estiveram mobilizadas na ação, com objetivo de garantir o direito ao nome do pai ou da mãe no registro de nascimento de crianças, adolescentes e adultos. Ao longo dos anos oito mil crianças já foram beneficiadas.

