Emocionante edição do “MERENDEIRA NOTA 10” reconhece o trabalho das merendeiras da rede pública

A campeã da noite foi Maria Clícia Silva Ataide, conhecida carinhosamente como Tia Clicinha, com 7.768 votos (41%) recebidos. Tia Clicinha atua na Creche Municipal Else de Deus, sob a direção de Karine Araújo.

Na noite de ontem, 31 de outubro, no Cine Teatro Brasil aconteceu mais uma edição do “Merendeira Nota 10”, evento promovido pela Secretaria Municipal de Educação com o objetivo de reconhecer e valorizar o trabalho das merendeiras da rede pública municipal.

Em um evento marcado por emoção e reconhecimento, as três primeiras colocadas foram anunciadas ao vivo, após uma votação online que mobilizou toda a cidade.

O segundo lugar foi conquistado por Jucimary Mendes da Silva, a Meirinha, da E.M Prof° Anna Mattos de Oliveira, dirigida por Alice de Mattos, com 3.755 votos (19,8%).

Já o terceiro lugar ficou com Regiane de Castilhos Reiff Araújo, da E.M. Salles Marques, dirigida por Alessandra Martins, que recebeu 3.390 votos (17,9%).

O evento destacou a importância dessas profissionais, que diariamente preparam refeições para centenas de estudantes, contribuindo para a nutrição e o bem-estar das crianças e adolescentes da rede pública. A Secretaria de Educação celebrou o sucesso da votação e reafirmou o compromisso de continuar valorizando o trabalho das merendeiras, essenciais para o funcionamento das escolas municipais.