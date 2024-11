Cinema Brasil é alvo de arrombamento em Além Paraíba

Na manhã de hoje, 05 de novembro, o Cinema Brasil, em Além Paraíba, foi alvo de um arrombamento que resultou no roubo de cabos e fios elétricos.

A invasão ocorreu quando o autor percebeu que as portas estavam trancadas e decidiu quebrar uma parede de gesso para entrar. Felizmente, não houve feridos ou danos a pessoas.

A Polícia Militar de Além Paraíba compareceu rapidamente ao local para registrar a ocorrência e investigar os fatos. As autoridades pedem que qualquer informação sobre a venda ilegal de cabos e fios seja comunicada à Polícia Militar, visando identificar os responsáveis pelo crime.

A Secretaria Municipal de Além Paraíba informou que já dispõe de recursos federais para a reforma do espaço. A verba, que já foi depositada na conta do município, depende da aprovação do projeto por engenheiros da Caixa Econômica Federal para que as obras sejam iniciadas em breve. A expectativa é que, com a reforma, o cinema possa voltar a atender a população com mais segurança e conforto.