Projeto da Unimed Juiz de Fora vence Datathon do Sistema Unimed Mineiro

A Unimed Juiz de Fora foi a grande vencedora do Datathon, evento que encerrou a primeira edição do Programa de Alfabetização em Dados, realizado pela Unimed Federação Minas. A competição, que aconteceu na última quinta-feira (31/10), reuniu mais de cem colaboradores das cooperativas mineiras e teve como objetivo transformar dados em soluções estratégicas para o setor de saúde.

Durante o Datathon, as Unimeds apresentaram projetos desenvolvidos ao longo do programa, que visa capacitar os profissionais na interpretação e análise de dados para orientar as tomadas de decisões. As iniciativas foram avaliadas por uma comissão de especialistas em dados do mercado, que considerou aspectos como a clareza na definição do problema de negócio, compreensão dos resultados e viabilidade das soluções propostas.

Projeto premiado

A equipe da Unimed Juiz de Fora apresentou um projeto com inovações na análise e no monitoramento da carteira de clientes, visando tornar a tomada de decisões mais ágil e eficaz. O sistema desenvolvido identifica os maiores ofensores dentro da cooperativa, utilizando dados analíticos para otimizar o acompanhamento de pacientes com comportamentos que resultam em alto custo assistencial. Além de contribuir um acompanhamento eficiente dos custos assistenciais, é possível direcionar esses beneficiários para as linhas de cuidado adequadas, melhorar a qualidade dos seus atendimentos na rede própria e promover uma gestão de saúde ainda mais eficaz.

Essa abordagem possibilita intervenções precoces e a criação de novos fluxos para análises de indicadores das equipes de Relacionamento Empresarial e análise dos beneficiários pelas áreas assistências. Os setores da cooperativa que participaram diretamente do projeto foram o Núcleo de Informações, Núcleo de Planejamento e Gestão, o Núcleo Estratégico de Saúde de Mercado e a Tecnologia da Informação.

O Programa de Alfabetização em Dados promoveu a troca de experiências entre as Unimeds, fortalecendo a intercooperação e a inovação dentro do sistema mineiro. Dividindo o pódio com Juiz de Fora estavam as Unimeds Uberlândia e Patos de Minas, com o segundo e o terceiro lugares, respectivamente.