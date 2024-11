Grave acidente na BR-116 em Muriaé deixa uma vítima fatal

Na manhã desta quinta-feira (07), por volta das 10h09, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Muriaé foi acionada para atender a um grave acidente envolvendo um automóvel e uma carreta na BR-116, próximo ao Trevo de Itamuri, a cerca de 10 km da cidade de Miradouro, na Zona da Mata mineira.

De acordo com as informações iniciais, o acidente aconteceu de forma violenta e resultou na morte de uma mulher, que estava sozinha no veículo Fiat Uno. A vítima, identificada como Selma Vitor de Oliveira, tinha 55 anos, natural de Carangola, ficou presa nas ferragens e não resistiu aos ferimentos. Ela estava a caminho de Muriaé para fazer uma visita a um familiar quando ocorreu a colisão.

A PRF, o Corpo de Bombeiros e o SAMU foram rapidamente mobilizados para o local. Ao chegarem, encontraram o Fiat Uno sobre a pista de rolamento, com a vítima já sem sinais vitais. O choque entre o carro e a carreta teria ocorrido de forma lateral, com o caminhão sendo atingido na frente, do lado do motorista. O condutor da carreta, por sua vez, não se feriu.

O acidente gerou grande comoção, e um familiar da vítima esteve presente no local, acompanhando o trabalho das autoridades. O corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Muriaé.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Federal, que segue com os procedimentos para apurar o que teria provocado a colisão entre os dois veículos.

Além da PRF, também estiveram no local a unidade de resgate da concessionária EcoRioMinas, que administra a rodovia, e a equipe do SAMU, que prestou o atendimento médico.

A investigação das causas do acidente continuará em andamento, e novas informações serão divulgadas conforme o andamento das apurações.