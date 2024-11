PM e escritor é assassinado a tiros

O policial militar Rodrigo Noval de Oliveira, de 46 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (06) em Cabo Frio. O crime é investigado pela Polícia Civil. Rodrigo é natural de Niterói e ingressou na Polícia Militar em 2005. Ele era sargento da PM e lotado no 30ª BPM de Teresópolis. Além de PM, Rodrigo era poeta e escritor renomado. Ele morava em Nova Friburgo desde 2014, onde era membro da Academia Friburguense de Letras.

Rodrigo lançou seu primeiro livro, Chá de Poesia em 2011 pela Editora Livre Expressão, sendo premiado pela editora Sapere entre poetas de três países de Língua portuguesa, Brasil, Portugal e Moçambique no ano seguinte.

O segundo livro, Poesia Nua, foi lançado em 2013, mesmo ano em que foi um dos fundadores da 1° feira literária de Armação dos Búzios, ao lado do escritor Marco Provazzi. Em 2015 realizou a 1ª Feira Literária do 11° Batalhão de Polícia Militar de Nova Friburgo. Em 2017 lançou o livro Corpos Inversos, seu primeiro livro de contos pela editora Lp Books. No ano de 2022 foi agraciado pela ALERJ com moção de aplausos por seu trabalho na literatura.

No ano passado ele tomou posse na Academia Friburguense de Letras de Nova Friburgo, ocupando a cadeira n ° 21, patronímica de Inglês de Sousa. Rodrigo estava em fase final do seu quarto livro, Corações Devassos, contos do Cotidiano. O velório será amanhã, às 13h, na Capela Municipal de Nova Friburgo, e o sepultamento às 16h, no Cemitério Trilha do Céu.