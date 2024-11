Aumento nos Casos de COVID-19 em Além Paraíba acompanha tendência nacional

Além Paraíba registra um aumento nos casos de COVID-19, acompanhando uma tendência observada em diversas regiões do Brasil. Segundo autoridades de saúde, uma nova variante do vírus SARS-CoV-2 foi detectada em circulação, sendo considerada uma possível responsável pelo crescimento recente de casos no país.

Até o momento, os casos registrados em Além Paraíba têm apresentado sintomas leves, geralmente comparados aos de uma gripe mais forte, sem elevação significativa nas internações hospitalares ou agravamentos respiratórios.

O Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação, recomendando que pessoas com o esquema vacinal em atraso ou que ainda não se vacinaram procurem as unidades de saúde para atualização da imunização. A vacinação, segundo estudos, continua sendo uma medida eficaz na prevenção de formas graves da COVID-19.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) segue monitorando o vírus e suas variantes, ressaltando que o surgimento de variantes com maior potencial de risco não está descartado.