Ainda sem totalização de votos, município poderá ter surpresa na Câmara Municipal

Na última sexta-feira, apesar de ter sido anunciado pelo Cartório Eleitoral de Além Paraíba, a nova totalização dos votos para vereador na cidade não ocorreu. Prevista para acontecer às 14h30 de 8 de novembro, a nova totalização é necessária para que, respeitando as normas legais e os critérios de proporcionalidade, seja definido o candidato que irá substituir a candidata Bethânia Reis de Souza, cuja candidatura foi indeferida definitivamente por decisão unânime do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Apesar de ter sido eleita vereadora, a candidata teve seu pedido de impugnação de candidatura feito pelo Ministério Público Eleitoral, uma vez que é irmã do atual prefeito municipal, o que gera impedimento legal para sua candidatura. O TRE cassou os votos concedidos a ela, mas manteve o quantitativo para o Partido Republicanos, ao qual ela pertence. A decisão seguiu a Resolução do TSE, que determina que, em casos de impugnação de candidatura após a realização das eleições, o partido mantenha o número de votos, mas o candidato envolvido perde a vaga.

Segundo a chefe do Cartório Eleitoral de Além Paraíba, a nova totalização dos votos não ocorreu devido a problemas técnicos. O indeferimento da candidatura e a cassação dos votos de Bethânia, embora definitiva e irrecorrível, uma vez que transitou em julgado, ainda precisa ser atualizada em todos os sistemas da Justiça Eleitoral, inclusive nos sistemas de totalização do TSE, o que ainda não aconteceu. Essa atualização é necessária porque outras decisões com o mesmo efeito, ou seja, a necessidade de uma nova totalização, ocorreram em todo o país, por diversos motivos. Esse processo exige tempo para que todas as modificações sejam inseridas nas bases de dados da Justiça Eleitoral.

De acordo com Carla Farage, chefe do Cartório Eleitoral, o TRE-MG ainda não forneceu uma data exata, mas ela acredita que, dentro desta semana ou no máximo na próxima, um novo dia será marcado, com a data publicada em edital, e a nova totalização será realizada. Assim que isso ocorrer, o novo candidato que assumirá a vaga de Bethânia Reis de Souza será imediatamente conhecido, pois o sistema de totalização da Justiça Eleitoral emite o novo resultado assim que o comando for dado pelo Cartório Eleitoral.

Enquanto a decisão final não acontece, pelo menos dois candidatos com chances de assumir a vaga, de forma extraoficial, seguem apreensivos pelo novo resultado oficial, enquanto a população continua curiosa.