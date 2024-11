Halloween do CCAA 2024: Diversão e criatividade marcam a festa

No último dia 1º de novembro, o curso de inglês e espanhol CCAA de Além Paraíba realizou sua tradicional festa de Halloween, que, como sempre, atraiu estudantes, professores e o público em geral para uma noite de muita diversão, música e, claro, fantasias criativas. O evento aconteceu no Rex Clube, que se transformou em um verdadeiro cenário de terror, com direito a decorações temáticas, muita animação e a presença do DJ Heider Costa, que comandou a pista de dança durante toda a noite.

Embora o Halloween seja uma celebração tradicionalmente americana, sua chegada ao Brasil não foi imediata nem sem controvérsias. Nos anos 1980 e 1990, a festa começou a se popularizar, inicialmente entre as crianças, com escolas e empresas organizando eventos de “Dia das Bruxas”. Porém, a data não foi aceita de forma unânime. Para muitos, a celebração representava uma “traição” às festas e tradições brasileiras, visto que a data não fazia parte do calendário cultural nacional. Além disso, a influência do Halloween foi vista por alguns como uma imposição dos Estados Unidos, em um momento de crescente globalização e troca cultural.

Com o tempo, no entanto, o Halloween foi ganhando cada vez mais adeptos, especialmente entre os mais jovens, e atualmente é uma das datas mais celebradas em festas temáticas por todo o Brasil, sendo uma oportunidade de se divertir, se vestir de forma criativa e mergulhar no mundo do mistério e do sobrenatural.

O Halloween promovido pelo CCAA, que já se tornou uma das festas mais aguardadas do calendário local, não decepcionou. O evento foi aberto ao público e contou com uma decoração cheia de abóboras, fantasmas e teias de aranha, criando um clima de mistério e diversão desde a entrada. O Rex Clube, tradicional casa de eventos de Além Paraíba, foi o cenário perfeito para a festa, que contou com a animação do DJ Heider Costa. Sua seleção musical agitou a pista de dança, mantendo o público animado até altas horas.

A festa teve um destaque especial com a premiação das melhores fantasias, que atraiu a criatividade dos participantes. O concurso de fantasias, sempre uma atração à parte, teve três grandes vencedores, escolhidos entre várias opções criativas e aterrorizantes. No terceiro lugar, ficou Lyz, que surpreendeu com sua fantasia de Coringa, um dos personagens mais emblemáticos dos quadrinhos e do universo dos supervilões. Em segundo lugar, Paulo Vitor impressionou com sua fantasia de Pyramid Head, com uma produção assustadora e impactante. O grande vencedor da noite, pelo segundo ano consecutivo, foi Sophia Montes, com sua fantasia de Cabeça na Bandeja, que cativou o público pela originalidade e execução impecável.

As brincadeiras também trouxeram muita animação à festa, com a professora Tânia Tavares comandando atividades que divertiram todos os presentes e deram ainda mais vida ao evento.

A festa de Halloween do CCAA de 2024 foi, sem dúvida, um grande sucesso, reforçando o papel da instituição não apenas no ensino de idiomas, mas também na promoção de eventos culturais e de entretenimento para a comunidade. A celebração permitiu que alunos, familiares e amigos se conectassem, se divertissem e entrassem no espírito da data, tornando a noite ainda mais especial.

Com suas fantasias criativas, a música contagiante e o clima de festa, o evento teve um público animado que aproveitou ao máximo a oportunidade de celebrar a tradição do Halloween em Além Paraíba. O CCAA, mais uma vez, se destacou ao proporcionar uma experiência única para seus alunos e para toda a cidade, consolidando a festa como um dos eventos mais esperados do ano.

Para 2025, a expectativa é que o Halloween do CCAA seja ainda maior, com mais surpresas, mais fantasias e, claro, mais diversão para todos.