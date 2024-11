Justiça Eleitoral já tem a data para definir quem entra na vaga de Bethânia na Câmara

Mais de 30 dias após as eleições municipais de Além Paraíba, a vaga de uma das 13 cadeiras da Câmara Municipal segue sem ocupante definido. O caso envolve a vereadora eleita Bethânia Reis, que conquistou 392 votos, mas viu sua candidatura impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tornando-se a primeira candidata da história política do município a ter seu pleito invalidado após a vitória nas urnas.

Bethânia Reis de Souza Gracioli, irmã biológica do atual prefeito de Além Paraíba, Miguel Belmiro de Souza Júnior, teve sua candidatura suspensa por esse motivo, o que gerou questionamentos sobre possível nepotismo. A legislação eleitoral brasileira, em consonância com o parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal de 1988, prevê a inelegibilidade de parentes de gestores públicos em determinadas circunstâncias, o que levou à impugnação da candidatura de Bethânia.

Com a cassação, o cargo na Câmara Municipal permanece vago, gerando incertezas sobre a composição da Casa Legislativa. A Chefe do Cartório Eleitoral de Além Paraíba, Dra. Carla Cassaro Farage, informou que está agendada para o próximo dia 19, terça-feira, uma reunião para a retotalização dos votos dos candidatos a vereador. O encontro ocorrerá às 16h, no Cartório Eleitoral Municipal, localizado no Bairro da Saúde.

Essa reunião será crucial para definir qual candidato assumirá a vaga deixada pela impugnada Bethânia Reis. O resultado da retotalização deve acontecer até a próxima semana, esclarecendo o futuro político da cidade e a composição da Câmara Municipal.

A situação levanta questões sobre a aplicação das regras eleitorais e a interpretação da legislação sobre a inelegibilidade de parentes de autoridades públicas. A população aguarda com expectativa a definição sobre quem ocupará a cadeira vaga na Câmara Municipal, após o desfecho desse inédito caso na política de Além Paraíba.