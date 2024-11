Oito pessoas são socorridas em acidente com van de Cordeiro

Um capotamento envolvendo uma van que transportava pacientes de Cordeiro ocorreu na tarde de terça-feira (12/11), no KM 43 da rodovia BR-040, em Areal. O acidente aconteceu por volta das 17h30, e oito pessoas foram socorridas no local. Inicialmente, foi informado que o acidente ocorreu na RJ-116, mas a rodovia correta foi a BR-040.



Equipes da Concer, Samu e Corpo de Bombeiros atenderam as vítimas no local. Sete ocupantes da van foram encaminhados a hospitais em Petrópolis e Três Rios, enquanto uma pessoa foi liberada no local sem necessidade de atendimento. Felizmente, não houve vítimas fatais ou feridos graves no acidente.



A van, que estaria a serviço da Prefeitura de Cordeiro, teria capotado no retorno da cidade de Petrópolis, onde teria levado pacientes para procedimentos de saúde. Apesar do susto, as vítimas sofreram apenas escoriações leves. A situação gerou grande preocupação, mas todos os envolvidos estavam conscientes.



As causas do capotamento estão sendo investigadas pelas autoridades locais. A Prefeitura de Cordeiro ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso, mas um veículo foi enviado para buscar os pacientes e levá-los aos seus destinos após o ocorrido.