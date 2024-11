Além Paraíba se prepara para a transição de governo: nova gestão inicia trabalhos com planejamento

Nos próximos dias, começa o processo de transição de governo em Além Paraíba. Com a vitória de Paulo Henrique Marinho Goldstein, a cidade se prepara para a troca de gestão, que acontecerá oficialmente no dia 1º de janeiro de 2025.

A transição de governo é um processo crucial para garantir a continuidade e a eficiência da administração pública, permitindo que a nova gestão tenha acesso às informações necessárias para dar sequência aos projetos e políticas públicas que impactam a vida dos cidadãos.

A transição de governo é um momento de troca de informações entre o governo que está encerrando seu mandato e os representantes do novo prefeito eleito. Esse processo visa garantir que a nova gestão tenha acesso aos dados e documentos administrativos essenciais, como as finanças do município, a situação das dívidas e as receitas da Prefeitura, além de informações sobre projetos em andamento. A transparência e o bom planejamento durante esse período são fundamentais para que a continuidade dos serviços públicos seja mantida, sem maiores prejuízos à população.

Neste ano, o atual prefeito de Além Paraíba, Miguel Belmiro de Souza Júnior, que está encerrando seu segundo mandato, já iniciou o processo de transição, definindo os nomes da equipe que auxiliará na entrega das informações sobre a administração municipal.

Por outro lado, a equipe de transição da gestão eleita também já foi definida. O prefeito eleito Paulo Henrique Marinho Goldstein contará com a colaboração de um time de profissionais e lideranças políticas para garantir que a mudança de governo ocorra de forma ordenada e transparente. A vice-prefeita eleita, Guaraciaba Germello de Marca, será uma das principais responsáveis pelo processo, acompanhada por uma série de vereadores e outros colaboradores que têm experiência política e administrativa.

Os nomes definidos pela equipe de transição do novo governo são:

- Guaraciaba Germello de Marca (Vice-prefeita eleita)

- David da Paz Silveira Teixeira (Vereador eleito)

- Fábio Filgueiras Neto (Vereador eleito)

- Lerisson Lameira Ribeiro (Vereador eleito)

- Mônica Silva Fernandes (Vereadora eleita)

- Gilson Ricardo Costa Ribeiro

- Mônica Regina Goldstein (Primeira-dama)

- Mauro Vidal Fernandes

- Flávio Henrique Falcão Araújo

- Rosane Corrêa Barbosa

- Vívian de Lourdes Lobo Rezende

- Nívia Maria Barreto Passos

- Simone Aparecida Lima

- Felipe de Oliveira Veridiano

- Adrilene da Silva Alves

- Dhiogo Reguine Alves Azevedo

Pode haver ou não a alteração ou substituição de nomes.

Com um processo de transição bem-sucedido, Além Paraíba poderá seguir em frente, rumo a um futuro mais próspero, com novos desafios, mas também com a esperança de um governo que possa atender melhor às necessidades da população.

Primeiro nome do secretariado anunciado

Além da equipe de transição, já foi divulgado o primeiro nome do secretariado da nova gestão. O escolhido para assumir a Procuradoria Jurídica do Município é o empresário e advogado Dr. Ricardo Rocha, um profissional de destaque na área jurídica de Além Paraíba. Com uma sólida trajetória em sua carreira, Dr. Ricardo Rocha traz consigo vasta experiência e conhecimento, elementos essenciais para dar suporte legal à nova gestão e garantir a legalidade dos atos administrativos.

A nomeação de Dr. Ricardo Rocha para a Procuradoria Jurídica é uma escolha estratégica, considerando a importância da área jurídica na condução dos assuntos da Prefeitura. Como procurador jurídico, ele será responsável por assessorar o prefeito e os demais secretários em questões legais, além de atuar na elaboração e revisão de normas e regulamentos municipais, assegurando que todas as ações do governo estejam em conformidade com a legislação vigente.