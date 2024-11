Projeto Re-Vivendo comemora 11 anos de atividades

Para festejar os 11 anos de fundação, o Projeto Re-Vivendo realizou uma tarde festiva junto aos internos do Lar de Idosos Ana Carneiro , no domingo, dia 10.

A tarde festiva contou com muita alegria, muitos abraços, muita prosa e é claro, muitas gostosuras, com direito ao tradicional bolo de aniversário e música ao vivo de Zé Nilo, que de forma voluntária, alegrou ainda mais o ambiente colocando a turma para dançar.

Fundado em 02 de novembro de 2013 por um grupo de voluntários de diversos setores da sociedade alem-paraibana, o Projeto vem transformando a vida dos internos com atividades como o Dia da Beleza, em que os profissionais de cabeleireiros, manicure e pedicure realizam um verdadeiro trabalho de equipe, transformando vidas e elevando a auto estima.

Com a chegada do Projeto, as tardes têm sido bem mais divertidas, alegres e descontraídas como as tardes recreativas, que acontecem todas as terças e sextas-feiras, onde os internos realizam atividades de colagens, pinturas e de pequenas leituras, proporcionando uma maior interação, melhorando a auto estima.

O Projeto Re-Vivendo agradece a todos que colaboraram de forma direta ou indireta para o sucesso do evento e que também colaboraram na campanha de desinfetantes, que foram entregues à Instituição.