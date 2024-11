Integrantes do DELAS SEBRAE MG passam por mais uma capacitação

Nos dias 11 e 12 de novembro, as empreendedoras do programa DELAS SEBRAE/MG participaram do treinamento ‘Instagram, Facebook e Whatsapp para negócios’.

O módulo foi ministrado pela consultora Fernanda Dias e mais uma vez as participantes colocaram a mão na massa para aprenderem a gerenciar seus negócios do ponto de vista digital.

Aconteceram também consultorias individuais com a própria Fernanda, onde cada participante pôde tirar suas dúvidas.

Na próxima semana, a consultora retorna para o módulo final do programa.