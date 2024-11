No dia 08 de novembro o núcleo lojista do programa Empreeender, desenvolvido pela ACEAP – Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba – ACEAP, Além Vest Moda, antecipou sua Black Friday com sucesso de vendas.

Além das integrantes do núcleo - Aquarela, Além dos Pés, Boa Forma, By Dadaça, By Dinda, Conexão Íntima, Dadaça Baby, Ester Curty Acessórios, H Store, Ideale, Kareta’s e VIVAP, participaram as lojas Anne Store e Noite Encantada.