Dra. Maria Celeste é reeleita presidente da OAB Além Paraíba

Na eleição realizada ontem, 17 de novembro, para a 110ª Subseção da OAB de Além Paraíba, a advogada Dra. Maria Celeste de Oliveira Matos foi reeleita presidente para o triênio 2025-2027. A vitória expressiva, com 94,44% dos votos, corresponde a 85 dos cerca de 90 votos apurados. Este será o quarto mandato consecutivo de Dra. Celeste, que tem se destacado por sua dedicação e liderança à frente da subseção.

A diretoria eleita da 110ª Subseção ficou composta por:

• Presidente: Dra. Maria Celeste de Oliveira Matos

• Vice-Presidente: Dr. Sérgio Cerqueira

• Tesoureira: Dra. Carla Vaz de Melo

• Secretário: Dr. Felipe de Souza Oliveira

• Secretário Adjunto: Dr. Anderson Sandri

A reeleição de Dra. Maria Celeste reflete o reconhecimento ao seu trabalho em prol do crescimento da subseção. Entre suas principais conquistas, destaca-se o avanço na construção da nova sede da “Casa do Advogado”, um sonho antigo da advocacia local que vem se tornando realidade a cada etapa concluída.

A eleição também contou com forte apoio da chapa estadual “OAB no Caminho Certo”, liderada pelo advogado Dr. Gustavo Chalfun, que venceu com ampla margem tanto em Além Paraíba quanto no estado de Minas Gerais. No município, a chapa de Chalfun obteve 87,78% dos votos (79 votos), enquanto as chapas “OAB Pra Você” e “OAB em Suas Mãos” registraram 5,56% (5 votos) e 3,33% (3 votos), respectivamente.

No âmbito estadual, Dr. Gustavo Chalfun foi eleito presidente da OAB/MG com 37.755 votos, correspondendo a 61,15% do total. Sua eleição reforça a união entre a seccional estadual e as subseções municipais, criando perspectivas positivas para o fortalecimento da advocacia mineira nos próximos anos.

Dra. Maria Celeste reafirmou seu compromisso em continuar lutando pelo crescimento da 110ª Subseção e pelo fortalecimento da classe advocatícia em Além Paraíba, destacando a importância de parcerias e do trabalho conjunto para alcançar novas conquistas.