Recontagem de votos define novo vereador para a Câmara Municipal de Além Paraíba

Na tarde desta terça-feira, 19 de novembro, às 16h, o Cartório Eleitoral de Além Paraíba realizou a recontagem de votos para preencher a vaga deixada pela vereadora eleita Bethânia Reis de Souza Gracioli, cuja candidatura foi impugnada. A recontagem confirmou Gilsinho, do partido PRD, como o novo vereador, com 365 votos. Ele retorna à Câmara Municipal após quatro anos, assumindo agora o seu quarto mandato.

A impugnação de Bethânia ocorreu devido à sua relação de parentesco com o atual prefeito, Miguel Belmiro de Souza Júnior, que permanece no cargo até 31 de dezembro. A Justiça Eleitoral considerou a candidatura de Bethânia uma violação das regras de nepotismo. Embora tenha obtido parecer favorável do juiz local inicialmente, sua candidatura foi indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) após denúncia do Ministério Público. Bethânia recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas o indeferimento foi mantido.

Com a decisão definitiva, a recontagem de votos foi realizada para redistribuir a vaga, e Gilsinho foi confirmado como o novo ocupante de uma das 13 cadeiras da Câmara Municipal de Além Paraíba.

Em declaração breve, Gilsinho celebrou o retorno à Casa Legislativa e reafirmou seu compromisso com a população. “É uma honra voltar para a Câmara Municipal e representar o povo de Além Paraíba. Estou pronto para trabalhar por nossa cidade mais uma vez”, disse o vereador.

Com a definição da 13ª cadeira, que ficará com o vereador Gilsinho, o município de Além Paraíba encerra o pleito eleitoral de 2024. A formação do Legislativo Municipal ficou definida da seguinte forma: Fernando Cruz, Crioulo, Pindura, David da Paz, Fábio Neto, Pastor Paulinho, Reginaldo Regison, Mateus Cruz, Oberdan, Lerinho, Débora Madalena, Mônica da Motinha e Gilsinho.