Golpe da CNH: Detrans alertam sobre ação de criminosos por SMS; saiba como se proteger

Detrans em todo o país estão emitindo alertas sobre um golpe por SMS.

O publicitário Pedro Marinho recebeu um alerta no celular sobre uma suposta pendência na carteira de habilitação dele, uma multa de trânsito, mas o detalhe é que ele não tem carro e, depois de habilitado, nunca pegou no volante.

“Estou na [carteira de habilitação] provisória ainda. Por isso, até levei um susto porque, quando a gente está na provisória, qualquer multa que a gente leva, se não for recorrida a tempo, a gente pode perder a carteira”, conta. “Já desconfiei e já fiquei de olho aberto já.

O publicitário de Vitória escapou do golpe, que começa com uma mensagem de texto por SMS, alertando que a carteira de habilitação está com a suspensão em andamento e que, para evitar o bloqueio, a pessoa deve acessar o link.

A vítima é direcionada para um site falso da carteira digital de trânsito onde o acesso é feito por um link que leva a uma página, também falsa, do gov.br, do governo federal.

Ao digitar o CPF, até aparecem os dados verdadeiros da pessoa, como nome completo, data de nascimento e o nome da mãe, mas, na sequência, há um aviso falso de que a carteira está em processo de suspensão.

No fim da página, a vítima é orientada a prosseguir no site fraudulento para supostamente regularizar a habilitação. Depois, aparece o valor de uma taxa e outro link para gerar a falsa guia de pagamento.

Departamentos de trânsito de vários estados divulgaram comunicados em páginas oficiais e nas redes sociais alertando sobre esse tipo de golpe. A Associação Nacional dos Detrans já registrou casos de fraude em 18 estados e no Distrito Federal.

Os departamentos estaduais de trânsito não enviam nenhuma notificação por SMS, e-mail ou aplicativos de mensagens e também não fazem contato por telefone. A orientação, portanto, é ignorar esses avisos falsos que chegam no celular.

“Durante os processos de suspensão, a gente aciona o condutor, sim, mas por vias oficiais. Todas essas notificações são enviadas por correio, são publicadas em Diário Oficial e publicadas no site do Departamento de Trânsito”, explica Luana Amélia de Abreu Teixeira, diretora de processos administrativos de trânsito da Coordenadoria Estadual de Trânsito de Minas Gerais (CET / MG).

Silvia Calmon, especialista em segurança da informação e professora universitária, dá ainda mais uma dica: pesquisar se existe golpe novo na praça.

“Nesses buscadores mesmo, a gente digita ali ‘Golpe carteira’ ou ‘Atualização de cadastro do Detran’, sempre vai aparecer alguma dica, alguma informação, alguém já alertando ou a própria empresa ou instituição desmentindo aquele ocorrido. É importante fazer essa busca por informações antes de efetuar qualquer envio de dados ou qualquer pagamento, sempre tomar bastante cuidado com isso”, orienta.