Início das obras de nova creche na Parada Breves

A Prefeitura de Além Paraíba iniciou a construção de uma nova creche anexa ao CEC – Centro de Educação e Cidadania, no bairro da Saúde. Esta será a terceira creche a ser disponibilizada pela Prefeitura para atender à comunidade. O local foi escolhido estrategicamente para ampliar a oferta de vagas para o grande número de crianças da região, beneficiando especialmente as mães que dependem do serviço para deixar seus filhos, garantindo maior tranquilidade para que possam desempenhar suas atividades profissionais.

Embora a obra não seja concluída até o final deste ano, é importante ressaltar que o recurso financeiro para a totalidade do projeto permanecerá disponível no caixa da Prefeitura, assegurando que a conclusão da creche aconteça ao longo da próxima administração.