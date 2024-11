Luiza Passos é a primeira mulher de Além Paraíba a assumir o cargo de Defensora Pública em MG

Uma notícia de grande destaque e celebração circulou pelas redes sociais dos moradores de Além Paraíba no início desta semana. Trata-se da posse da jovem ex-advogada alemparaibana, Dra. Luiza Oliveira Passos, que assumiu o cargo de Defensora Pública do Estado de Minas Gerais em uma Sessão Solene realizada na última quinta-feira, 14 de novembro, pelo Conselho Superior da Defensoria Pública de Minas Gerais, em Belo Horizonte.

Luiza Oliveira Passos, que era inscrita na 110ª subseção da OAB de Além Paraíba, faz história ao se tornar a primeira pessoa e mulher da cidade a ser aprovada no concurso público para a Defensoria Pública, um marco para a história jurídica local.

Nascida e criada em Além Paraíba, Luiza é filha de Mohab Silveira, professora concursada do Estado do Rio de Janeiro e diretora adjunta do CEJA Jamapará, e de Marco Antônio Soares Passos, dentista atuante nas cidades de Carmo/RJ e em Além Paraíba/MG. Luiza tem mais duas irmãs e sempre foi incentivada pela família a buscar seus objetivos com dedicação e perseverança.

Sua trajetória acadêmica começou no Colégio Santos Anjos, em Além Paraíba, onde completou o ensino fundamental. Foi para Juiz de Fora concluir o ensino médio e, posteriormente, se formou em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), após quatro anos de intenso estudo e preparação para o concurso. Ela concluiu sua graduação no final de 2019. Sua família é moradora do bairro Porto Velho, em Além Paraíba.

O concurso que a levou a esse prestigiado cargo foi extremamente concorrido, com cerca de sete mil candidatos disputando 30 vagas iniciais. O processo seletivo contou com cinco etapas, desde a prova objetiva, realizada em dezembro de 2023, até a avaliação de títulos, concluída em outubro de 2024. A comissão organizadora e a banca examinadora foram compostas por renomados defensores públicos do estado.

A posse de Luiza Passos, que já é oficialmente Defensora Pública em Minas Gerais, é um grande feito para a cidade. Ela se junta à Defensoria Pública do Estado, contribuindo para o fortalecimento da instituição e ampliando o acesso à justiça para a população mineira.

Antes de iniciar suas atividades, Luiza e os demais novos defensores públicos participaram, a partir do dia 18 de novembro, do Curso Oficial de Preparação à Carreira, oferecido pela Escola Superior da Defensoria Pública de Minas Gerais (Esdep MG). O curso, que ocorrerá por dois meses em Belo Horizonte, visa capacitar os empossados para oferecer serviços de alta qualidade à população. Durante esse período, ainda não se sabe em que cidade Luiza Passos atuará após a conclusão do treinamento.

Esse feito é motivo de muito orgulho não apenas para sua família, mas também para toda a comunidade de Além Paraíba, que celebra com alegria essa conquista histórica e espera que a trajetória de Luiza inspire muitas outras jovens da cidade a seguirem seus sonhos e acreditarem em seu potencial.