Mulher é agredida em Pirapetinga

Uma mulher foi agredida na tarde desta terça-feira, 19 de novembro, com golpe de uma barra de ferro em Pirapetinga/MG.



Segundo informações da vítima, o agressor havia chegado em casa completamente embriagado e, de posse de uma barra de ferro, tentou agredir o filho da vítima, que possui problemas neurológicos. A vítima, por sua vez, ao presenciar a cena, interferiu, sendo agredida pelo autor da barra de ferro.



A Polícia Militar foi acionada e iniciou um intenso rastreamento para encontrar o indivíduo que havia fugido do local. O indivíduo foi encontrado próximo a uma quadra de esportes, que confessou que havia feito o uso de bebidas alcoólicas e drogas e que não soube dizer por que havia agredido sua esposa.



Diante do fato, foi dada voz de prisão ao autor, sendo preservados seus direitos, o mesmo foi encaminhado à Delegacia de Leopoldina.



A vítima e seu filho foram encaminhados ao Hospital Municipal para ficar em observação.



Equipes PM: Cb Gandra, Sd Passos, Sd Eccard, Sgt Velasco e Sgt Rossini.