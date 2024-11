Além Paraíba promove Dia D Contra a Dengue com atividades educativas e recreativas

Nesta sexta-feira, 22 de novembro, a cidade de Além Paraíba, em Minas Gerais, realiza o Dia D Contra a Dengue, um evento especial voltado ao combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A ação da Prefeitura Municipal, através de sua Secretaria Municipal de Saúde, ocorre das 8h às 14h, na Praça do bairro Jardim Paraíso, com uma programação que une informação e diversão para toda a comunidade.

O evento contará com uma ampla agenda de atividades recreativas, incluindo pula-pula, tobogã e tapete labirinto, além de distribuição de guloseimas, como balas e pirulitos, e brindes especiais para as crianças.

Para reforçar a conscientização sobre a prevenção da dengue, haverá orientações práticas, distribuição de panfletos informativos e demonstrações ao vivo com larvas do mosquito, utilizando microscópios para observação.

Também está prevista a premiação de alunos das escolas participantes do concurso de redação sobre o tema.

Um dos destaques do evento será a presença do personagem "Mosquito Dengoso", que, de forma lúdica e educativa, ensinará medidas para combater o Aedes aegypti. A iniciativa busca engajar a população de maneira interativa e informativa, promovendo ações efetivas no controle da proliferação do mosquito.

A Prefeitura de Além Paraíba convida toda a população a participar do evento, que promete ser um dia repleto de aprendizado e diversão. "Não fique de fora desse evento incrível, que combina diversão e informação!", destacou a organização.

A ação reforça o compromisso do município com a saúde pública, unindo esforços de moradores e autoridades no enfrentamento de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.