DETRAN-MG faz leilão on-line com 55 veículos em Além Paraíba

O Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN-MG) anunciou a realização de um leilão de veículos apreendidos em Além Paraíba.

O certame será no formato on-line e acontecerá entre 8 horas do dia 03 de dezembro próximo, às 18 horas do dia 09 do mesmo mês, pelo site leilao.detran.mg.gov.br. Para participar, é necessário se cadastrar de forma prévia na página.

Os veículos poderão ser visitados pelos interessados no pátio do Auto Socorro Israel, situado à Rua João Bonfante, nº 701 – bairro Parada Breves, em Além Paraíba/MG, telefone (32) 99913-4850, no dia 02 de dezembro, das 8 às 18 horas.

São 55 veículos entre carros e motos, recuperáveis e sucatas. Todos os veículos recuperáveis podem voltar a circular, desde que o arrematante tome todas as providências necessárias no prazo e forma exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e resoluções elencadas no edital nº 524 do leilão. Todos os veículos sucata não poderão voltar a circular.