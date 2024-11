Polícia prende assaltantes de joalheria em Cataguases

Dois homens assaltaram uma joalheria no centro de Cataguases, Minas Gerais, em 14 de novembro de 2024. Armados, eles entraram no local, pegaram joias e fugiram em uma motocicleta, que caiu ao deslizar na linha férrea, mas os ladrões conseguiram escapar. A Polícia Militar localizou a moto e a busca pelos suspeitos prosseguiu, sendo eles localizados e presos algumas horas mais tarde. A ação contou com apoio da Inteligência da PM. Os suspeitos foram localizados em uma residência e detidos no mesmo dia. Além disso, os policiais recuperaram a motocicleta usada na fuga, dois veículos roubados e as joias, que serão devolvidas à loja.