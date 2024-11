Golpistas usam nome do Corpo de Bombeiros para fazerem vítimas

Falsos bombeiros avisam empresas sobre vistoria de averiguação para aplicar novo golpe

O 7° Pelotão BM - Leopoldina e seus Postos Avançado de Cataguases e Além Paraíba informam que não utilizam desse tipo de notificação mostrado na imagem acima e que para tratativas sobre vistorias, fiscalizações e/ou notificações utiliza-se do Infoscip (Sistema de Informações do Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico).

O Infoscip, Sistema de Informações do Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico, foi desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em parceria com a Prodemge (Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais) e com algumas Secretarias de Estado como parte dos Projetos Estruturadores do Governo de Minas Gerais.

O Infoscip tem por objetivo simplificar as ações do Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico (SSCIP), possibilitando a tramitação digital dos Processos de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) e meios de coordenação e controle modernos. Possibilita, ainda, meios versáteis de consultas e solicitações de outros serviços do setor de prevenção contra incêndio e pânico no Estado de Minas Gerais por meio da internet.

Como bem diz a campanha da PMMG, "Se deu dúvida, é golpe!".

Não clique em links suspeitos, não abra e-mail's com destinatários estranhos, não forneça informações sigilosas em ambientes não seguros...

BOMBEIROS: O AMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS