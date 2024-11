Rotary Club de Além Paraíba promove ação ambiental com plantio de mudas em Angustura

Neste sábado, 23 de novembro, o Rotary Club de Além Paraíba, através de seu Projeto Refloresta (idealizado pelo dentista Mauro Fortes), realizará o evento "Passeio na Terra", uma ação voltada para a conscientização ambiental e a sustentabilidade. O evento contará com atividades diversificadas, culminando no plantio de mudas de árvores no distrito de Angustura, reforçando o compromisso da instituição com o reflorestamento e a preservação do meio ambiente.

A programação terá início às 8h, com um café da manhã na sede do Rotary, na Ilha do Lazareto, em Além Paraíba, seguido da saída para o passeio em Angustura. O momento principal ocorrerá ao meio-dia, quando, no histórico distrito, será realizado o plantio das mudas. Encerrando as atividades, às 13h, os participantes poderão desfrutar de uma confraternização com almoço no restaurante AnQuim, onde será servida uma tradicional feijoada.

Os interessados em participar podem realizar a inscrição no valor de R$ 80,00, que inclui um adesivo, café da manhã no Rotary e o almoço no Restaurante AnQuim.

O evento contou com uma etapa inicial na sexta-feira, 22 de novembro, entre 18h e 22h, com adesivagem e happy hour na sede do Rotary Club, localizada na Ilha do Lazareto.

Mais informações podem ser obtidas com Geraldinho pelo telefone (32) 98866-0723.

A iniciativa do Rotary conta com o apoio dos parceiros: Projeto Refloresta, Restaurante AnQuim e o grupo de off-road "Além da Trilha", fortalecendo a união em prol do meio ambiente.