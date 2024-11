Além Paraíba promove evento em celebração ao Mês da Consciência Negra

No próximo dia 23 de novembro, sábado, a cidade de Além Paraíba/MG será palco de um evento especial em comemoração ao Mês da Consciência Negra. Com o tema "Antirracismo: Um Movimento Necessário", a ação acontecerá na Praça Zumbi dos Palmares, em frente ao supermercado Bahamas, na Ilha do Lazareto, a partir das 9h da manhã.

O evento, que terá entrada gratuita e é aberto ao público, contará com uma programação diversificada voltada para promover a saúde, a cultura e a conscientização sobre os direitos da população negra. Entre as atividades, destacam-se:

Atendimento de saúde gratuito, com orientações e serviços voltados à comunidade;

Apresentações culturais diversas, exaltando a riqueza e a contribuição das tradições afro-brasileiras;

Informações e orientações sobre direitos e a Política Nacional de Saúde Integral à População Negra, reforçando a importância da equidade e da inclusão.



A iniciativa é organizada em conjunto pelo Comitê de Equidade, pelo Grupo de Consciência Negra e pela Fundação Educacional de Além Paraíba (FEAP), com o apoio da Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Saúde.

O evento busca fomentar reflexões sobre a luta contra o racismo, a promoção da igualdade racial e a valorização da identidade negra, convidando toda a comunidade a participar deste momento de aprendizado e celebração.

*Serviço* :

O quê: Evento "Antirracismo: Um Movimento Necessário"

*Quando* : 23 de novembro, às 9h

*Onde* : Praça Zumbi dos Palmares, em frente ao Bahamas, Além Paraíba

*Entrada* : Gratuita



Não perca a oportunidade de fazer parte deste movimento essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.