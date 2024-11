Festival de Prêmios Beneficente movimenta Jamapará no próximo domingo

No próximo domingo, dia 24 de novembro, o distrito de Jamapará, em Sapucaia (RJ), será palco de um evento solidário imperdível. A Loja Maçônica "União, Força e Liberdade-272" realizará um Festival de Prêmios Beneficente, com início às 14h no pátio da Igreja de Sant’Ana.

Com ingressos (cartelas) a apenas R$ 10,00, os participantes terão a chance de concorrer a uma série de prêmios incríveis, incluindo:



.Sanduicheira

.Kit Natura

.Espremedor de frutas

. Panela de pressão

. Ferro de passar

. Bicicleta

. Liquidificador

. Mop

. Air fryer

. Tanquinho

Além de ser uma oportunidade de lazer e confraternização, o evento tem como objetivo arrecadar fundos para causas beneficentes apoiadas pela Loja Maçônica.

Participe e contribua com esta iniciativa! Reserve sua tarde de domingo para se divertir e, quem sabe, levar para casa um dos prêmios.

Serviço:

Festival de Prêmios Beneficente

Data: 24 de novembro de 2024

Horário: 14h

Local: Pátio da Igreja Sant’Ana – Jamapará

Ingresso: R$ 10,00

Mais informações podem ser obtidas com os organizadores no local.