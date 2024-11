Homem é morto por encapuzados em Três Rios; polícia busca suspeitos

Na tarde de quinta-feira (21), um homem foi assassinado a tiros no bairro Rua Direita, em Três Rios, no sul do estado do Rio de Janeiro. O crime, que ocorreu próximo ao portão da casa da vítima, chocou a comunidade local.

De acordo com informações da Polícia Militar, três homens encapuzados chegaram ao local em um carro preto, possivelmente um Fiat Pálio. Eles tentaram forçar a vítima a entrar no veículo, mas, ao não conseguirem, dispararam contra ela. A vítima foi atingida no tórax e não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que chegou ao local logo após o ataque.

Depois de cometerem o crime, os suspeitos fugiram em direção à BR-040, sentido Petrópolis. A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia, enquanto equipes das forças de segurança seguem em busca dos criminosos.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal

e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Três Rios. As autoridades pedem que qualquer pessoa com informações sobre o caso entre em contato pelos canais de denúncia anônima.

Este ato de violência reacende o debate sobre a segurança na região, enquanto familiares e amigos aguardam respostas sobre a motivação e os responsáveis pelo crime.

O motivo do crime ainda não foi confirmado pelas autoridades. Casos como esse podem estar relacionados a uma série de fatores, como conflitos pessoais, envolvimento com atividades ilícitas, ou até mesmo ações premeditadas com motivações específicas. A Polícia Civil de Três Rios está investigando o caso, colhendo depoimentos e analisando as evidências encontradas no local para determinar a razão exata do homicídio e identificar os responsáveis.