Carreta com produto tóxico tomba na BR-116 em Sapucaia e causa interdição da pista

Policiais Há 2 dias Polícia Militar apreende drogas em operação no distrito de Anta, em Sapucaia O acusado foi detido e encaminhado à 109ª DP em Sapucaia

Policiais Há 2 semanas Caseiro é suspeito de matar médica e fazendeira de Aparecida Segundo a Polícia Civil, crime teria ocorrido no dia 3 de novembro, em Sapucaia, após uma discussão por conta de pagamento. Vítima é Lea Cândida Valverde de Rezende, de 70 anos.