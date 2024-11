Veículo perde controle e colide com residência em Além Paraíba

Na noite de ontem, 24 de novembro de 2024, por volta das 23h30, o Posto Avançado de Bombeiros de Além Paraíba foi acionado para atender uma ocorrência no bairro Morro do Cipó. Um veículo perdeu o controle ao subir uma ladeira e acabou caindo em um desnível lateral da via, colidindo com uma residência.

Ao chegarem ao local, os bombeiros realizaram o gerenciamento de risco e a abordagem das vítimas que ainda estavam dentro do carro. Foi necessário o uso de cordas para tracionar o veículo e garantir a estabilidade da cena.

As vítimas foram retiradas do carro, devidamente imobilizadas, e encaminhadas pela equipe do SAMU para o Hospital São Salvador. Felizmente, nenhum morador da casa foi ferido no acidente. Contudo, houve danos na alvenaria da residência e uma janela do quarto atingido pela colisão. As informações foram repassadas à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para os procedimentos padrão em ocorrências envolvendo danos materiais.