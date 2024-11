Educação de Além Paraíba conquista o Selo de Ouro da Criança Alfabetizada

O município de Além Paraíba recebeu com grande entusiasmo o Selo de Ouro da Criança Alfabetizada, um reconhecimento do Ministério da Educação que destaca os esforços das Secretarias de Educação na promoção da alfabetização das crianças brasileiras. A premiação celebra os avanços significativos alcançados em 2024, refletindo o compromisso da gestão municipal com a educação de qualidade.

Em nota oficial, a Prefeitura Municipal de Além Paraíba e a Secretaria Municipal de Educação expressaram sua satisfação com a conquista e enfatizaram a importância da colaboração entre educadores, famílias e a comunidade local. "Esse prêmio é fruto de um trabalho conjunto e do esforço diário de professores, gestores e de todos que acreditam na educação como instrumento de transformação", destacou a Secretaria Municipal de Educação.

A Coordenadora Pedagógica Mirelli Silva Rezende, responsável pela articulação municipal e organização de toda a etapa construtiva do processo, e a Coordenadora Pedagógica Jéssica de Souza Borges, que trabalhou em parceria com a Superintendência Regional de Educação de Leopoldina (SER Leopoldina), foram especialmente parabenizadas pelo empenho e dedicação ao longo de todo o processo.

A conquista do Selo de Ouro é um reflexo das políticas públicas eficazes implementadas pela Secretaria Municipal de Educação de Além Paraíba, com programas, estratégias e práticas de gestão alinhadas às metas de alfabetização e redução das desigualdades educacionais. Com iniciativas inovadoras e um trabalho contínuo, o município supera as expectativas e enfrenta os desafios de aprendizagem de seus alunos.

O objetivo do Programa Criança Alfabetizada é garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental, conforme estipulado pela Meta 5 do Plano Nacional de Educação (PNE). O Selo de Ouro é mais do que uma premiação; é uma confirmação de que Além Paraíba está no caminho certo, promovendo uma educação de qualidade e inclusiva para todas as crianças da cidade.

Esta conquista é motivo de orgulho para o município e reforça o compromisso da gestão em garantir que a educação seja um direito acessível a todos, formando cidadãos preparados para os desafios do futuro.