Comissão de transição do prefeito eleito Dr. Paulo começa a atuar

A Comissão de Transição do futuro governo de Além Paraíba liderado pelo prefeito eleito Dr. Paulo Henrique Marinho Goldstein, já está em pleno funcionamento. No dia 21 de novembro, o futuro prefeito reuniu os membros da comissão e alguns convidados em um encontro de apresentação no "plenarinho" da Câmara Municipal de Além Paraíba.

A equipe foi formada com o objetivo de garantir uma transição de governo transparente, eficiente e organizada, promovendo o planejamento necessário para a continuidade dos serviços públicos municipais.

Entre os integrantes da comissão estão figuras de destaque como Guaraciaba Germello de Marca, vice-prefeita eleita, e Mônica Regina Goldstein, primeira-dama e futura Secretária de Assistência Social. A comissão inclui outros membros, como os vereadores eleitos David da Paz Silveira Teixeira, Fábio Filgueiras Neto, Lerisson Lameira Ribeiro, Mônica Silva Fernandes e Gílson Ricardo Ribeiro, além de nomes como Flávio Henrique Falcão (futuro Secretário Municipal de Saúde), Felipe Veridiano (da área de Comunicação), Simone Aparecida Lima (gestora de Educação), dentre outros. Essa diversidade de perfis reforça o compromisso com a representatividade e a qualificação técnica.

As atribuições da comissão incluem o levantamento de dados da administração atual, a análise das condições financeiras e orçamentárias da prefeitura, e a preparação de diretrizes para o início do novo mandato. Um dos focos é garantir que as áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura, sejam mantidas e aprimoradas no próximo governo.

Além disso, já foi anunciado o nome do advogado Dr. Ricardo Rocha como futuro procurador jurídico do município, uma escolha estratégica para assegurar a legalidade e a eficiência administrativa durante a gestão que se inicia em 2025​​​​​​.